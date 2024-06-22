В Китае заявили, что ЕС несет ответственность за надвигающуюся торговую войну с КНР

Власти Евросоюза провоцируют начало торговой войны с Китаем, ответственность за которую будет всецело возлагаться на ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Ранее китайские власти начали расследование в отношении импортируемой из Евросоюза свинины и ее субпродуктов в связи с подозрением на демпинг. Эта мера стала ответом на намерение Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей.

"К сожалению, европейская сторона непрерывно провоцирует торговые споры. <...> Она может спровоцировать торговую войну, ответственность за это полностью ляжет на ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского ведомства.

В нем сообщается, что с начала 2024 года Евросоюз принял более 30 ограничительных мер в отношении проектов, осуществляемых в ходе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем. Тем самым, как отмечается, созданы серьезные препятствия для взаимодействия.

Минкоммерции уточнило, что Пекин стремится к консенсусу и неоднократно разъяснял свою позицию по соответствующим вопросам, настаивая на решении проблем путем консультаций, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Кроме того, Китай "осторожно и сдержанно прибегает к мерам, нацеленным на защиту торговли".

В заявлении говорится, что ЕС действует вопреки договоренностям, достигнутым на высшем уровне, ущемляет права китайских предприятий, "скрывает данные" и манипулирует ими. "Методы европейской стороны - это типичный протекционизм. Решимость Китая защищать свои законные интересы непоколебима", - подчеркивается в нем.

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