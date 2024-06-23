В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья, расположенной на востоке страны, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщается на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ведомства, подземные толчки произошли в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск). Очаг сейсмического события залегал на глубине 10,96 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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