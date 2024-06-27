Республика Корея насчитала около 180 шаров с мусором из КНДР

Власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в ночь с 26 на 27 июня. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На этот раз 70 из 180 шаров приземлились в Сеуле и северных районах столичной провинции Кёнгидо. К 09:00 по местному времени в воздухе шаров больше не было. Специалисты не нашли в мусоре токсичных веществ.

КНДР запускала шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня - 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.

Власти КНДР заявляли, что будут отвечать на заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Последние отправили шары с листовками в КНДР 20 июня. На следующий день сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово.

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