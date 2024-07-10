В Вашингтоне обвиняют Иран в распространении пропалестинских протестов в США

Официальные лица в США публично предупреждают, что Иран прилагает активные усилия к активизации в США протестов в связи с поддержкой американской администрацией Израиля в конфликте с Палестиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет CNN.

"Эти протесты вызвали серьезные разногласия внутри страны, что сделало их подходящей мишенью для иностранных игроков, таких, как Иран, заинтересованных в усилении разногласий внутри США", - говорится в сообщении.

Так, телеканал приводит заявление директора Национальной разведки Эрвил Хейнс, в котором говорится: "Американцы, ставшие мишенью этой иранской кампании, могут не осознавать, что они взаимодействуют с иностранным правительством или получают поддержку от него".

Она призвала "всех американцев сохранять бдительность, поскольку они взаимодействуют онлайн с аккаунтами и субъектами, которых они лично не знают".

В то же время Хейнс признала, что, по данным разведки, "американцы, участвующие в акциях протеста, добросовестно выражают свои взгляды на конфликт в Газе", которые Иран пытается использовать.

Телеканал напоминает, что конфликт в Газе вызвал протесты по всей территории Соединенных Штатов, в частности в студенческих городках, в связи с числом жертв среди гражданского населения.

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