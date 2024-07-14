Обнаружены десятки танкеров, простаивающих из-за санкций США

Десятки танкеров, которые раньше перевозили российскую нефть, теперь простаивают пустыми в разных местах после введения санкций Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, танкеры стоят в Балтийском и Черном море, неподалеку от Владивостока. Кроме того, судна для перевозки нефти простаивают в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

Под санкции с прошлого октября попали 53 танкера. Некоторые из них оказались под ограничениями из-за нарушения потолка цен на нефть. Другие - за принадлежность к подсанкционным компаниям. Еще несколько - за риск нанесения экологического вреда.

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