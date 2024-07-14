Французы заявили о «неуправляемости» страны после выборов

После парламентских выборов во Франции у жителей республики сложилось впечатление, что страна стала "неуправляемой". Об этом заявила компания Elabe со ссылкой на результаты собственного опроса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Глядя на результаты выборов в законодательные органы и состав новой Национальной ассамблеи, 74 процента французов считают, что страна неуправляема, по сравнению с 25 процентов, что она управляема", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, 32 процента респондентов совсем не удовлетворены результатами выборов, а еще 39 процентов - частично. В свою очередь, итогами голосования полностью довольны четыре процента.

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