Главы оборонных ведомств Армении и Грузии подписали план сотрудничества

Министры обороны Армении Сурен Папикян и Грузии Ираклий Чиковани подписали План сотрудничества на 2024 год между оборонными ведомствами двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Состоялась беседа министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе. Стороны также представили друг другу подробности проводимых реформ в вооруженных силах двух стран. Министры подписали План сотрудничества между ведомствами на 2024 год", - говорится в сообщении.

В ходе встречи был высоко оценен нынешний уровень сотрудничества. Были обсуждены также вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и Грузии в сфере обороны и региональной безопасности, отмечается в пресс-релизе.

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