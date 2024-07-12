Главы оборонных ведомств Армении и Грузии подписали план сотрудничества
Министры обороны Армении Сурен Папикян и Грузии Ираклий Чиковани подписали План сотрудничества на 2024 год между оборонными ведомствами двух стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
"Состоялась беседа министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе. Стороны также представили друг другу подробности проводимых реформ в вооруженных силах двух стран. Министры подписали План сотрудничества между ведомствами на 2024 год", - говорится в сообщении.
В ходе встречи был высоко оценен нынешний уровень сотрудничества. Были обсуждены также вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и Грузии в сфере обороны и региональной безопасности, отмечается в пресс-релизе.
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