Столтенберг сообщил о планах НАТО расширить масштаб учений с Японией

НАТО выступает за увеличение масштаба совместных учений с Японией на фоне проблем с безопасностью в Азии и Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Kyodo.

"Партнерство с Японией стало еще более важным. Мы проводим небольшие учения, но мы хотели бы расширить их и делать больше вместе с Японией", - сказал он.

По словам Столтенберга, речь идет в том числе о морских и воздушных учениях, а также о совместных тренировках в области кибербезопасности.

В ходе прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО премьер-министр Японии Фумио Кисида и генсек альянса договорились о проведении совместных учений в водах Евро-Атлантического региона до конца 2024 года. Кроме того, стороны решили активизировать координацию по обмену конфиденциальной информацией.

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Премьер-министр Японии уже в третий раз подряд принимал участие в саммите НАТО. Токио имеет статус постоянного партнера НАТО, при штаб-квартире альянса в Брюсселе действует представительство Японии.

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