МИД КНР обвинил Байдена

Законопроект "о содействии разрешению тибетско-китайского спора", подписанный президентом США Джо Байденом, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом заявили в МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ нарушает основные нормы международных отношений. Кроме того, законопроект назвали "грубым вмешательством во внутренние дела Китая". Подчеркивается, что он наносит ущерб интересам КНР и дает ошибочный сигнал силам, которые выступают за "независимость Тибета".

Китайская сторона выразила решительный протест и сделала США строгое представление. В МИД добавили, что Тибет является частью Китая.

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