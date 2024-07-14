Заблаговременной информации об угрозе на митинге Трампа в Пенсильвании не было

Заблаговременной информации об угрозе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания не было. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается ФБР, то мы не получали какой-либо конкретной информации об угрозе в связи с этим мероприятием", - отметил он.

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