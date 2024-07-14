https://news.day.az/world/1674836.html Минобороны Китая объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане
Минобороны Китая объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане
Совместное патрулирование Военно-морских сил (ВМС) Китая и Военно-морского флота (ВМФ) России в Тихом океане не направлено против кого-либо. О целях маневров Министерство обороны Китая рассказало на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации китайского оборонного ведомства, эти действия не имеют ничего общего с текущей международной или региональной обстановкой.
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