Минобороны Китая объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане

Совместное патрулирование Военно-морских сил (ВМС) Китая и Военно-морского флота (ВМФ) России в Тихом океане не направлено против кого-либо. О целях маневров Министерство обороны Китая рассказало на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации китайского оборонного ведомства, эти действия не имеют ничего общего с текущей международной или региональной обстановкой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!