Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

В Южно-Китайском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024".

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Известия".

Российские и китайские корабли покинули порт Чжаньцзян и вышли в Южно-Китайское море для отработки задач активной фазы учения. В ходе маневров, в которых примет участие военно-морская авиация КНР, будут проводиться разведка и поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника. Затем корабли РФ и КНР нанесут по обнаруженным мишеням различных видов ракетные, артиллерийские и реактивно-бомбометные удары.

Также пройдут мероприятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей в открытом море.

С российской стороны в учениях "Морское взаимодействие - 2024" принимают участие корветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Резвый".

До этого министерство обороны РФ заявило, что совместное патрулирование российских и китайских кораблей в Тихом океане не направлено против каких-либо других стран.

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