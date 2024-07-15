Новые подробности покушения на Трампа

Подозрительное взрывное устройство найдено дома у Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания, пишет газета The Washington Post со ссылкой на сотрудника ФБР. Это уже второе "подозрительное устройство", найденное у стрелка, передает Day.Az.

"Оба устройства были обезврежены специалистами по взрывчатым веществам и сейчас изучаются в лаборатории", - рассказал источник.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство нашли в автомобиле подозреваемого. Машина, принадлежащая предполагаемому стрелку, была припаркована рядом с местом, где политик проводил встречу с избирателями.

Также стало известно, что силовики восприняли стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала выступления экс-президента. Уточняется, что он вел себя подозрительно, хотя и находился за пределами территории мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов сообщили по радиосвязи о необходимости присматривать за мужчиной. Вооруженного человека на крыше также заметили очевидцы.

Кроме того, выяснилось, что Крукс являлся членом стрелкового клуба города Клэртон (штат Пенсильвания). При этом одноклассник вспоминает его как "нормального парня" и "милого мальчика, который никогда ни о ком не отзывался плохо".

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