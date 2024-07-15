Внешний долг Италии увеличился в мае на €13,3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем и приближается к отметке €3 трлн. Такие данные распространил Центробанк Италии Bankitalia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Италии один из самых высоких уровней госдолга в Европе, что делает экономику страны уязвимой перед рыночными спекуляциями. Проценты по его обслуживанию определяются переменной (спред), указывающей также на разницу стоимости ценных бумаг Италии и Германии. На сегодняшний день она колеблется в районе 130 пунктов, что вполне приемлемый показатель.

Кроме того, Риму годами не удается сократить соотношение между долгом в ВВП, которое чуть ниже 140%. Экономический рост, по разным прогнозам, не превышает 1%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!