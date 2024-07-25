Литва получила из США партию ракет для систем Javelin

Партия ракет стоимостью €6,5 млн для противотанковых систем Javelin поступила в Литву из США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Данное приобретение значительно укрепит боевые возможности наших подразделений и обороноспособность страны", - приводятся в сообщении слова министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса.

Как отметило ведомство, не уточняя количество приобретенных ракет, стоимость партии составляет €6,5 млн ($7 млн). Это второе приобретение ракет к системам Javelin. В мае такое же вооружение было приобретено за $16,6 млн.

В декабре 2023 года Литва и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года. Согласно плану, реализуется около 60 проектов по закупке в США необходимого для армии Литвы вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированных вездеходов, противотанковых систем Javelin.

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