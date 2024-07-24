США и Ирак близки к соглашению о выводе войск коалиции из республики

Власти США и Ирака близки к достижению соглашения о выводе войск возглавляемой Вашингтоном международной коалиции с территории арабской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила эмиратская газета The National.

"Сейчас они (США и Ирак - прим. ред.) находятся на финальной стадии заключения соглашения", - сказал изданию член иракской делегации на переговорах в Вашингтоне Джавад аль-Булани. Как он отметил, у обеих сторон "сложилось впечатление, что миссия этих войск подходит к концу".

По информации источников газеты, близких к иракскому правительству, Багдад и Вашингтон договорились начать частичный вывод американских войск, размещенных в Ираке в рамках миссии коалиции. Часть международных и американских сил останется на территории арабской республики в соответствии с новыми соглашениями по безопасности. Одной из задач оставшегося контингента может стать подготовка иракских силовых структур.

Вместе с тем предметом разногласий, по сведениям собеседников The National, остается нахождение войск коалиции на авиабазе Аль-Харир в столице Иракского Курдистана. США настаивают, что их присутствие там необходимо для координации операций против сил террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. В свою очередь, власти Ирака заявляют, что не соглашались на это в 2014 году, когда контингент международной коалиции был расквартирован в арабской стране.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из республики всех иностранных сил. В марте 2021 года иракские власти заявили, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек. 22 декабря 2021 года Генштаб Вооруженных сил Ирака сообщил, что международная коалиция завершила операцию по выводу своих войск с территории республики, но сохранила присутствие на уровне военных советников.

В феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором. Он подчеркнул, что Багдад вынужден самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране. Агентство Reuters сообщило 23 июля, что власти Ирака намерены добиваться вывода войск коалиции к сентябрю 2025 года.

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