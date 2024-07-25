В России вертолет Ми-28 потерпел крушение

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28", - написал он.

По информации губернатора, на месте работают спасатели и оперативная группа.

Как отметил глава Жиздринского района Александр Барыбин, вертолет упал в лесном массиве около деревни Кленки. "Еще никакой конкретной информации нет. Службы только выехали, пробуют туда добраться", - добавил он.

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