https://news.day.az/world/1677179.html В России вертолет Ми-28 потерпел крушение
В России вертолет Ми-28 потерпел крушение
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28", - написал он.
По информации губернатора, на месте работают спасатели и оперативная группа.
Как отметил глава Жиздринского района Александр Барыбин, вертолет упал в лесном массиве около деревни Кленки. "Еще никакой конкретной информации нет. Службы только выехали, пробуют туда добраться", - добавил он.
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