В Польше ожидают нового наплыва беженцев с Украины

Осенью и зимой возможен значительный приток украинских граждан в Польшу, заявил руководитель департамента по защите прав гражданского населения польского МВД Дариуш Марчинский. Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выступая в парламенте Польши, чиновник отметил, что необходимо быть готовыми к прибытию большого количества беженцев с Украины. Марчинский пояснил, что наплыв беженцев будет связан с атаками российской армии на энергетическую, отопительную и транспортную инфраструктуру Украины, которые наносят все больший ущерб.

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