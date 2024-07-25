Маск вновь заявил о готовности провести бой с Цукербергом

Илон Маск заявил, что готов провести бой с руководителем корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марком Цукербергом когда угодно и где угодно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам", - сказал бизнесмен журналистам в Вашингтоне. Видеозапись в X (ранее Twitter) опубликовала журналистка телеканала Fox News Келли Фарес.

Цукерберг уже отреагировал на сообщение конкурента в Threads: "Мы что, правда взялись за старое?"

В мае Маск уже возвращался к идее провести бой с Цукербергом. Тогда предприниматель посетовал, что призывал главу корпорации провести поединок, но в ответ лишь услышал "стрекот сверчков".

В июне 2023 года владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима. Позднее Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому бизнесмен предложил выбрать местом поединка дом руководителя Meta. Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!