В Британии выступили с требованием к Шольцу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен приложить больше усилий для разрешения проблем Европейского союза (ЕС). Об этом написал журнал The Economist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Без энергичной поддержки со стороны Германии некоторые вопросы, находящиеся на повестке дня ЕС, рискуют оказаться в подвешенном состоянии", - отмечается в публикации.

По мнению авторов материала, немецкие парламентские партии могут сфокусироваться на внутриполитической борьбе вместо общеевропейских вопросов. Национальные выборы в Германии вынудят их обеспокоиться внутренними проблемами страны ущерб европейской повестке дня.

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