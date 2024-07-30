Два командира "Хезболлах" погибли при ударе Израиля по пригороду Бейрута

Истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы шиитской милиции "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований. По его словам, среди мирных жителей убита женщина и еще не менее шести человек получили ранения

"Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах" и здания, где находится Консультативный совет шиитской организации", - сказал собеседник. "Там, где упали ракеты, сильно разрушен четырехэтажный дом, повреждены соседние с ним здания и припаркованные машины", - уточнил он.

Источник в военно-информационной службе "Хезболлах" в заявлении, распространенном в Telegram-канале, сообщил, что целью израильского налета была "ликвидация высокопоставленного военного руководителя". Однако, по его словам, ему удалось избежать покушения и покинуть штабной офис до нанесения удара.

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