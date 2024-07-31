Многочисленные взрывы при покушении на президента Судана

Мирные жители убегают от военной базы Джббит, услышав многочисленные взрывы при покушении на президента Судана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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