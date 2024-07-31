https://news.day.az/world/1678666.html Многочисленные взрывы при покушении на президента Судана - ВИДЕО
Многочисленные взрывы при покушении на президента Судана - ВИДЕО
Мирные жители убегают от военной базы Джббит, услышав многочисленные взрывы при покушении на президента Судана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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