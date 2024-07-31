Тойво Клаар о встрече спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризиса в Грузии Тойво Клаар отметил важность встречи специальных представителей Армении и Турции по процессу нормализации на границе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации Тойво Клаара в его аккаунте в социальной сети X.

"Вчера состоялась важная встреча между Сардаром Кылычом и Рубеном Рубиняном на армяно-турецкой границе. Нормализация отношений между Турцией и Арменией и возобновление коммуникаций являются важными элементами для более стабильного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Отметим, что накануне на армяно-турецкой границе состоялась V встреча специальных представителей по нормализации отношений между двумя странами Рубена Рубиняна и Сардара Кылыча.

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