МИД ФРГ вызвал посла КНР

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Китая в Берлине из-за кибератаки на Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ (BKG), совершенной в 2021 году. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2021 году произошла серьезная кибератака на Федеральное ведомство по геодезии и картографии. Сегодня мы знаем, что контролируемые государством китайские киберпреступники проникли в сеть BKG в целях шпионажа", - утверждал представитель МИД Германии. Он подчеркнул, что правительство ФРГ решительно осуждает эту кибератаку. "Посол Китая был вызван", - констатировал он.

Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что "атака была направлена против государственной структуры, которая выполняет важную функцию для различных государственных и частных структур, в том числе в критической сфере". Он утверждал, что ФРГ может возложить ответственность за произошедшее на китайскую сторону. "У нас есть достоверная информация об этом от наших спецслужб", - сказал представитель МИД ФРГ.

"Правительство Германии призывает Китай воздерживаться от подобных действий и пресекать их", - отметил он. "Вместе с нашими партнерами мы решительно выступаем против такой кибердеятельности, направленной против Германии", - заключил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

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