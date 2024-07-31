У девушки не раскрылся парашют на высоте 800 метров - и чудом выжила - ВИДЕО
Спортсменка выжила после экстремального падения с парашютом. Видеозапись с инцидентом опубликовало издание "Pro Город Киров" в Telegram-канале, передает Day.Az.
На кадрах три человека совершают прыжок с самолета. Двое из троих прыгающих плавно опускаются на землю с помощью парашютов, в то время как третий прыгун стремительно летит в сторону леса.
По данным СМИ, основной парашют сработал нештатно, а запасным девушка воспользовалась неправильно.
В результате кировчанка зацепилась за дерево. Пострадавшая выжила, но получила травмы. Информация о характере повреждений, а также о состоянии спортсменки отсутствует.
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