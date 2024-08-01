Гутерриш назвал опасной эскалацией удары по Бейруту и убийство Хании

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что убийство в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также удары Израиля по Бейруту представляют собой опасную эскалацию ситуации в Ближневосточном регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь полагает, что атаки, которые мы наблюдали на юге Бейрута и в Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе, освобождение всех израильских заложников, значительное увеличение объемов гуманитарной помощи для палестинцев в Газе и возвращение к спокойствию в Ливане", - сказал Дюжаррик.

Гутерриш, отметил его представитель, постоянно призывал стороны к максимальной сдержанности. "Становится все более очевидно, что только сдержанности уже недостаточно в это чрезвычайно сложное время. Генеральный секретарь призывает всех неустанно работать над деэскалацией в регионе для достижения долгосрочного мира и стабильности, - добавил представитель генсека ООН. - Международное сообщество должно работать совместно, чтобы немедленно предотвратить любые действия, которые подтолкнут весь Ближний Восток за грань [крупного конфликта] с разрушительными последствиями для гражданского населения. Путь к этому лежит через продвижение комплекса дипломатических действий для региональной деэскалации".

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