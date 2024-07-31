Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как сообщает Day.Az, такое утверждение опубликовала газета The New York Times (NYT), ссылающаяся на источники.

По их версии, приказ был отдан 31 июля утром.

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