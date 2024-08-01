В Венесуэле задержали более тысячи человек

Более 1000 человек были задержаны за участие в беспорядках и акты насилия во время протестов после выборов президента Венесуэлы, прошедших 28 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

"К настоящему моменту у нас 1 062 задержанных", - сказал он на пресс-конференции. На ней генпрокурор показал свидетельства поджогов и других правонарушений, совершенных участниками манифестаций.

Сааб также сообщил о росте числа пострадавших сотрудников правоохранительных органов и военных. "Вчера я говорил, что у нас немногим более 40 пострадавших, сегодня число раненых этими агрессивными протестующими возросло до 77 <...>. Один был убит, о чем я рассказывал вчера", - сказал он.

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