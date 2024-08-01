Шанхай впервые этим летом объявляет красный уровень опасности

Метеорологическая служба Шанхая впервые этим летом объявила наивысший красный уровень опасности из-за установившейся сильной жары, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В отдельных районах города столбик термометра в тени поднялся до 40 градусов по Цельсию, а местами и превысил эту отметку.

Власти просят жителей сократить время пребывания на улице и принять необходимые меры предосторожности. Работодателей призывают учитывать высокую температуру воздуха при организации рабочего процесса.

Экстренные службы в городе находятся в состоянии готовности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

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