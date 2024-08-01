Аргентина лишилась всего золотого запаса

Аргентина неожиданно осталась без всего своего золотого запаса. 62 тонны слитков на сумму в четыре с половиной миллиарда долларов вывезли четырьмя рейсами. Предположительно, в Великобританию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сам факт проведения такой операции признала администрация президента республики Хавьера Милея.

Совпадение или нет, но до прихода к власти эпатажный Милей работал в крупнейшем британском банке. А судьба аргентинского золота теперь под большим вопросом из-за риска конфискации иностранными кредиторами.

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