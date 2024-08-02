МИД Китая опроверг обвинения ФРГ в кибератаке

Министерство иностранных дел Китая опровергло обвинения ФРГ в причастности китайской стороны к кибератакам на Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ, призвало избегать политизации вопросов кибербезопасности. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает решительно против преднамеренных антикитайских политических манипуляций, а также политизации и превращения вопросов кибербезопасности в оружие <...>. Китай всегда выступал против различных форм кибератак и пресекал их в соответствии с законом", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал ФРГ "совместно реагировать на угрозы и вызовы кибербезопасности посредством диалога и сотрудничества вместо того, чтобы прибегать к "микрофонной дипломатии", очерняя другие страны и распространяя ложную информацию".

Посольство Китая в Берлине уже опровергло обвинения немецкой стороны.

Ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало посла КНР в Берлине в связи с кибератакой на Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ, совершенной в 2021 году. Как утверждает немецкая сторона, "контролируемые государством китайские киберпреступники" якобы проникли в сеть учреждения "в целях шпионажа".

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