ЕС разрабатывает новую стратегию помощи Украине

Еврокомиссия создала специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Группа разрабатывает стратегию на случай резкого изменения позиции Вашингтона по вопросам свободной торговли и поддержки Украины.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Financial Times.

Трое осведомленных источников сообщили, что группа также оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре.

Комитет ЕС планирует активизировать работу в сентябре и расширить взаимодействие с правительствами стран-членов для оценки потенциальной уязвимости ЕС и способов смягчения негативных последствий. Особое внимание будет уделено разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США, таких, как необходимость для налогоплательщиков ЕС увеличить вклад в оборону Украины.

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