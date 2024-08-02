На грузино-армянской границе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы у села Самеба, в 26 км от города Дманиси на юго-востоке Грузии.

Очаг залегал на глубине 12 км.

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