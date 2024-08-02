https://news.day.az/world/1679228.html На грузино-армянской границе произошло землетрясение
На грузино-армянской границе произошло землетрясение
На грузино-армянской границе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы у села Самеба, в 26 км от города Дманиси на юго-востоке Грузии.
Очаг залегал на глубине 12 км.
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