В Молдове начались учения с участием военных из стран НАТО

Военные учения "Огненный щит - 2024" с участием военнослужащих США и Румынии начались в нейтральной Молдове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель учений - развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующих войск. В учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы национальной армии", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны. В нем отмечено, что в ближайшие дни по дорогам Молдовы будет организовано передвижение военной техники, в связи с этим Минобороны просит население сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников.

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