Хуситы сообщили о подготовке мощного удара по Израилю

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что разрабатывает планы нанесения мощных ударов по Израилю. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сообщил заместитель секретаря по информации "Ансар Аллах" Насреддин Амер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он не захотел раскрыть подробности участия хуситов в предстоящей атаке на Израиль, но подчеркнул, что уже разрабатываются серьезные планы.

Амер подчеркнул, что в этот период "Ансар Аллах" склонна мало говорить и много действовать. И мир должен это понять.

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