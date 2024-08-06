Момент ликвидации командира элитных сил "Хезболлах"

Обнародовано видео атаки, в результате которой на юге Ливана был убит командир элитного спецподразделения "Радван" организации "Хезболлах" Али Джамаля ад-Дина Джавада, передает Day.Az со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Операция ВВС была проведена в районе населенного пункта Эбба. Устранение Джавада "значительно сужает" возможности "Хезболлах" "по осуществлению террористической деятельности на юге Ливана против севера Израиля".

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