https://news.day.az/world/1680012.html Момент ликвидации командира элитных сил "Хезболлах" - ВИДЕО
Момент ликвидации командира элитных сил "Хезболлах" - ВИДЕО
Обнародовано видео атаки, в результате которой на юге Ливана был убит командир элитного спецподразделения "Радван" организации "Хезболлах" Али Джамаля ад-Дина Джавада, передает Day.Az со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Операция ВВС была проведена в районе населенного пункта Эбба. Устранение Джавада "значительно сужает" возможности "Хезболлах" "по осуществлению террористической деятельности на юге Ливана против севера Израиля".
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