https://news.day.az/world/1680163.html ХАМАС выбрал преемника Исмаила Хании
ХАМАС выбрал преемника Исмаила Хании
Политическое крыло ХАМАС возглавит Мухаммад Исмаил Дервиш, преемник Исмаила Хании.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал "Al-Arabiya" со ссылкой на неназванные источники.
Источники сообщили, что Мухаммад Исмаил Дервиш, проживающий в Катаре, будет возглавлять политбюро ХАМАС до новых выборов.
Отметим, что Исмаил Хания, находившийся в Иране для участия в церемонии приведения к присяге нового президента страны Масуда Пезешкиана, погиб 31 июля в результате ракетного обстрела его резиденции в Тегеране.
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