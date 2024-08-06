Премьер-министр Румынии решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр

Марчел Чолаку отказался ехать в Париж из-за отнятой у румынской сборной медали.

Как передает Day.Az, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет на закрытие Олимпиады после того, как организаторы Игр лишили румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовой медали в вольных упражнениях. Заявление политик опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что чемпионка Европы среди юниоров 2020 года и чемпионка в многоборье Ана Бэрбосу в Париже заняла третье место по итогам вольных упражнений, но позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз.

В результате одобрения апелляции США румынка опустилась на четвертую строчку, а Чайлз получила бронзовую медаль. Вторая участница сборной Румынии Сабрина Манека-Войня после апелляции сместилась с четвертой на пятую позицию. В связи с перестановками Чолаку решил сделать публичное заявление, назвав "непорядочным" такое отношение к гимнасткам.

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