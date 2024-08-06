https://news.day.az/world/1680234.html Лидер «Хезболлы» обратился к жителям Хайфы
Лидер «Хезболлы» обратился к жителям Хайфы
Лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы о предстоящем обстреле города. Свое заявление лидер шиитской боевой организации сделал в эфире телеканала Al Manar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Насрулла объявил о расширении операций "Хезболлы" в конфликте с еврейским государством.
"Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии", - заявил Насрулла.
По словам лидера "Хезболлы", дроны организации уже достигали города Акко в заливе Хайфы.
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