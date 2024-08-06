Лидер «Хезболлы» обратился к жителям Хайфы

Лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы о предстоящем обстреле города. Свое заявление лидер шиитской боевой организации сделал в эфире телеканала Al Manar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Насрулла объявил о расширении операций "Хезболлы" в конфликте с еврейским государством.

"Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии", - заявил Насрулла.

По словам лидера "Хезболлы", дроны организации уже достигали города Акко в заливе Хайфы.

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