Талибы могут изменить границы с соседними странами

Правительство "Талибана" планирует заново пересмотреть границы с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил заявил и. о. министра энергетики правительства "Талибана" Абдул Латиф Мансур.

Он отметил, что границы между Афганистаном и странами Центральной Азии были сильно размыты паводками, и их нужно определить заново.

Отметим, что самая протяженная граница у Афганистана с Таджикистаном -1344 км.

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