https://news.day.az/world/1680286.html Талибы могут изменить границы с соседними странами
Талибы могут изменить границы с соседними странами
Правительство "Талибана" планирует заново пересмотреть границы с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
Как передает Day.Az, об этом заявил заявил и. о. министра энергетики правительства "Талибана" Абдул Латиф Мансур.
Он отметил, что границы между Афганистаном и странами Центральной Азии были сильно размыты паводками, и их нужно определить заново.
Отметим, что самая протяженная граница у Афганистана с Таджикистаном -1344 км.
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