Шведская полиция первой в Скандинавии сможет использовать резиновые пули

Шведская полиция с осени 2024 года станет первой в странах своего региона, которая сможет использовать резиновые пули для борьбы с массовыми беспорядками, сообщает телеканал SVT. К такому решению руководство ведомства пришло после анализа беспорядков, произошедших в Швеции весной 2022 года. Выбор этого средства обусловлен тем, что, с одной стороны, оно обеспечивает большую безопасность для сотрудников правоохранительных органов, с другой - снижает риск более серьезных травм при задержании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После пасхальных беспорядков стало очевидно то, что полиции необходим менее смертоносный вариант служебного оружия для действий на расстоянии", - рассказал ответственный за разработку оснащения Национального оперативного управления полиции Ульф Санд. По его словам, все средства физического принуждения имеют свои положительные и отрицательные стороны. Однако 40-миллиметровые резиновые пули, которые будет применять шведская полиция, обладают хорошим и безопасным действием на расстоянии 20-40 м.

При этом организация Amnesty International критикует использование резиновых пуль, ссылаясь на множественные травмы и увечья, полученные участниками демонстраций "Желтых жилетов" во Франции. "Резиновая пуля не должна проходить через кожу, но с близкого расстояния она может это сделать. При попадании она также может представлять особую опасность для субтильных и пожилых людей", - отметила нидерландский врач, старшая ответственная за программу Amnesty "Полиция и права человека" Анья Бьенерт.

Не менее 183 полицейских пострадали в Швеции в ходе беспорядков 14-17 апреля 2022 года, вызванных антиисламскими манифестациями лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана - публичным сожжением Корана. 16 полицейских были ранены, 167 сотрудников полиции получили менее серьезные травмы - переломы рук и пальцев, ушибы, травмы головы от камней и различных предметов. Беспорядки прошли в городах Линчёпинг, Норрчёпинг, Эребру, в Стокгольме, Мальмё и обошлись налогоплательщикам в десятки миллионов крон: были подожжены городской автобус и школа, уничтожено около двадцати патрульных машин. Палудан известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова и требуя запрета ислама, а также депортации всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".

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