Индия собирается поставить Армении ПВО

Индия собирается начать поставку мобильной системы ПВО "Akash-1S" в Армению в конце этого года, сообщает Day.Az.

Ракета "Akash-1S", произведенная компанией Bharat Dynamics Limited (BDL), представляет собой модернизированную версию существующей ракеты "Akash", оснащенную собственной головкой самонаведения, которая повышает ее возможности обнаружения и перехвата цели.

Система использует комбинацию командного наведения и активного конечного наведения, обеспечивая надежную защиту от воздушных угроз, таких как истребители, крылатые ракеты и беспилотники.

Армения разместила заказ на 15 ракетных систем "Akash" в 2022 году, что составляет существенную сделку стоимостью примерно $720 млн.

Ожидается, что приобретение этой передовой системы ПВО значительно укрепит военный потенциал Армении и ее обороноспособность.

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