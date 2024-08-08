Индия собирается поставить Армении ПВО
Индия собирается начать поставку мобильной системы ПВО "Akash-1S" в Армению в конце этого года, сообщает Day.Az.
Ракета "Akash-1S", произведенная компанией Bharat Dynamics Limited (BDL), представляет собой модернизированную версию существующей ракеты "Akash", оснащенную собственной головкой самонаведения, которая повышает ее возможности обнаружения и перехвата цели.
Система использует комбинацию командного наведения и активного конечного наведения, обеспечивая надежную защиту от воздушных угроз, таких как истребители, крылатые ракеты и беспилотники.
Армения разместила заказ на 15 ракетных систем "Akash" в 2022 году, что составляет существенную сделку стоимостью примерно $720 млн.
Ожидается, что приобретение этой передовой системы ПВО значительно укрепит военный потенциал Армении и ее обороноспособность.
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