https://news.day.az/world/1680803.html Тяжелое ДТП в Турции - есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Турции - есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
В Турции на дороге Анкара-Эскишехир пассажирский автобус врезался в опору моста.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате аварии 9 человек погибли и 26 получили ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.
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