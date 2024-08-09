Тяжелое ДТП в Турции

В Турции на дороге Анкара-Эскишехир пассажирский автобус врезался в опору моста.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате аварии 9 человек погибли и 26 получили ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.

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