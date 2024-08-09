https://news.day.az/world/1680919.html У Пашиняна есть отдельный охранник для кепки - МАРАЗМ ДНЯ
У Пашиняна есть отдельный охранник для кепки - МАРАЗМ ДНЯ
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян выбирает охрану.
Day.Az представляет публикацию:
К этой фотографии ни добавить нечего, ни как-то ее комментировать.
Просто охранник кепки Пашиняна попал в кадр. Охранник. Кепки.
Не самого Пашиняна, ни его жены - а кепочки.
За углом, видимо, стоит еще один - велик охраняет.
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