У Пашиняна есть отдельный охранник для кепки

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян выбирает охрану.

Day.Az представляет публикацию:

К этой фотографии ни добавить нечего, ни как-то ее комментировать.

Просто охранник кепки Пашиняна попал в кадр. Охранник. Кепки.

Не самого Пашиняна, ни его жены - а кепочки.

За углом, видимо, стоит еще один - велик охраняет.