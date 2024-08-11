Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не желает бороться за избирателей и покидать свое поместье ради посещения сомневающихся штатов. Такое обвинение бывшему главе государства выдвинул предвыборный штаб вице-президента страны Камалы Харрис, передает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Трамп слишком ленив, чтобы бороться за что-либо, кроме себя или покинуть свой загородный клуб, - нас это устраивает", - заявили в штабе Харрис.

Представители действующего президента США уличили Трампа в лени из-за того, что он, по их словам, в ходе текущей недели не посетил ни одного сомневающегося штата. В свою очередь, Харрис вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом регулярно посещает колеблющиеся регионы.

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