В Германии назвали причину размещения ракет США

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер обосновал запланированное размещение в Германии американских дальнобойных ракет необходимостью сохранения баланса в сдерживании России. Такое заявление он сделал в интервью медиагруппе, передает Day.Az со ссылкой на ТАССFunke.

"Германия давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки. Поэтому для нас крайне важно, чтобы мы восстановили баланс сдерживания", - сказал германский министр. "Запланированное размещение ракет средней дальности является важным вкладом в эти усилия", - утверждал он.

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.

28 июля президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, правительство ее страны приняло к сведению заявление российского лидера.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!