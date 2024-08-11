Литва отправит Украине БПЛА собственного производства

Литва отправит Украине первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собственного производства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В министерстве обороны Литвы уточнили, что FPV-дроны могут передать Украине уже во второй половине сентября.

ВСУ получат дроны пяти литовских производителей, которые прошли испытания в Украине в условиях фронтовой обстановки.

В министерстве добавили, что Литва приобрела у производителей дронов на сумму €5 млн для Украины. В будущем у них планируется закупить беспилотники уже для собственного использования - на сумму до €3 млн.

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