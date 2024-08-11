https://news.day.az/world/1681333.html Литва отправит Украине БПЛА собственного производства - Сроки
Литва отправит Украине БПЛА собственного производства - Сроки
Литва отправит Украине первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собственного производства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В министерстве обороны Литвы уточнили, что FPV-дроны могут передать Украине уже во второй половине сентября.
ВСУ получат дроны пяти литовских производителей, которые прошли испытания в Украине в условиях фронтовой обстановки.
В министерстве добавили, что Литва приобрела у производителей дронов на сумму €5 млн для Украины. В будущем у них планируется закупить беспилотники уже для собственного использования - на сумму до €3 млн.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре