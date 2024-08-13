Симонян прекратил депутатские полномочия кандидата на пост посла в РФ

Полномочия депутата Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна официально прекращены.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба парламента Армении.

Соответствующий протокол подписал спикер парламента Ален Симонян, приняв во внимание заявление самого депутата, поданное 6 августа.

Напомним, армянские СМИ писали, что Гурген Арсенян в сентябре будет назначен послом в Россию вместо Вагаршака Арутюняна.

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