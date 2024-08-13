https://news.day.az/world/1681763.html Симонян прекратил депутатские полномочия кандидата на пост посла в РФ
Симонян прекратил депутатские полномочия кандидата на пост посла в РФ
Полномочия депутата Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна официально прекращены.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба парламента Армении.
Соответствующий протокол подписал спикер парламента Ален Симонян, приняв во внимание заявление самого депутата, поданное 6 августа.
Напомним, армянские СМИ писали, что Гурген Арсенян в сентябре будет назначен послом в Россию вместо Вагаршака Арутюняна.
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