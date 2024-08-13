ХАМАС заявил о новом ракетном ударе по Тель-Авиву

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, объявила о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву.

Как передает Day.Az, согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале группировки, обстрелу подвергся город и его окрестности.

Утверждается, что атака стала ответом на действия Израиля в отношении мирных палестинцев. Информация о последствиях нападения не приводится.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани недавно заявил, что Иран имеет исключительное право принимать ответные меры против Израиля.

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