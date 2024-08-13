Иран пригрозил Израилю

Мы имеем исключительное право принимать ответные меры против Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Mehr", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

По его словам, "неадекватные действия Тель-Авива направлены на подрыв территориальной целостности и суверенитета Сирии и Ливана, а также Ирана".

Отметим, что ранее было заявлено, что на атаку Ирана по Израилю ответом будут удары по территории этой страны.

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